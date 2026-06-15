Rovella può rimanere alla Lazio? Cosa filtra sul futuro del centrocampista biancoceleste

Gila è il principale indiziato per l’addio ma Rovella potrebbe rimanere in casa base anche per la prossima stagione! Le ultime sul mercato della Lazio

La Lazio è chiamata a operare sul mercato con attenzione, dovendo evitare un mercato a saldo zero. Tra i giocatori più valutati dai club esteri e considerati cedibili dal club biancoceleste, il nome di Mario Gila spicca su tutti, poi viene quello di Nicolò Rovella.

Il difensore centrale spagnolo ha manifestato qualche tentennamento sulla possibilità di restare un’altra stagione a Roma, alimentando le voci di un possibile addio mentre si sta profilando una situazione leggermente diversa per l’italiano.

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Rovella potrebbe rimanere in maglia biancoceleste

Il centrocampista, pur non avendo escluso un futuro lontano dalla Lazio, non ha ricevuto manifestazioni d’interesse concrete al momento. L’ex giocatore del Genoa rimane quindi in rosa, con il suo addio considerato un’ipotesi di medio-lungo periodo piuttosto che una priorità per la prossima sessione di mercato. Il club biancoceleste continua a seguirne attentamente la situazione, ma la sua permanenza a Roma appare per ora confermata.

Le implicazioni sul calciomercato biancoceleste

La situazione di Gila e Rovella mette in evidenza le difficoltà della Lazio nel gestire la rosa e bilanciare le necessità economiche con la competitività della squadra. La cessione del difensore spagnolo potrebbe liberare risorse importanti per eventuali rinforzi, mentre la permanenza di Rovella garantirebbe continuità in mezzo al campo e supporto alla strategia di Gennaro Gattuso per la stagione 2026/27.

La società rimane dunque al lavoro, pronta a monitorare il mercato per individuare possibili acquirenti per i giocatori cedibili e per pianificare acquisti mirati senza compromettere la competitività della squadra.