Arbitro Inter Lazio, scelto il fischietto della sfida: ecco la designazione dell’undicesima giornata di Serie A

L’undicesima giornata del campionato porta con sé sfide decisive e incroci che possono già indirizzare la stagione. Le squadre di vertice cercano conferme per restare in corsa scudetto, mentre chi insegue ha l’occasione di accorciare le distanze. Punti pesanti in palio sia per la zona europea che per la lotta salvezza.

Sono state diramate le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare domenica 9 novembre alle 20:45.

ARBITRO INTER LAZIO

INTER – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO