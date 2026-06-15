Continua lo stallo sulla cessione della Reggina: Lotito al centro della trattativa

Reggina e Lotito, il presidente della Lazio torna protagonista al di fuori dal campo: le ultime sull’acquisizione del club calabrese

A causa dei grandi malumori presenti in casa Lazio, la trattativa per la cessione della Reggina resta in una fase di stallo, con il presidente della Lazio Claudio Lotito al centro delle dinamiche più recenti. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, l’interlocutore chiave della cordata rappresentata da Rizzetta, tale Ballarino, continua a non fornire risposte chiare, suggerendo un chiaro intento di aspettare proprio il gruppo legato a Lotito, dopo che quest’ultimo aveva chiesto tempo nel fine settimana per valutare la possibile acquisizione delle quote amaranto.

La presenza del nome di Lotito nella trattativa è significativa perché collega un presidente di un club di Serie A a una potenziale acquisizione di una società storica come la Reggina. La capacità del senatore di portare crediti, relazioni e strutture operative era vista come un elemento di stabilità per il club calabrese: adesso, tuttavia, il prosieguo del discorso resta sospeso.

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Lotito e Rizzetta: la cordata aspetta, Ballarino tace

Rizzetta ed il suo gruppo si trovano infatti in una posizione di attesa, tra silenzi e rinvii. Tutto ciò mentre la cordata legata a Lotito non ha ancora formalizzato risposte definitive né dato segnali chiari di voler accelerare.

La sensazione che emerge dai tweet è che il tempo stia passando senza che vi siano sviluppi concreti: la figura di Lotito resta centrale nella trattativa, ma al momento si attende una presa di posizione più netta.

I prossimi sviluppi attesi sulla Reggina

Entro le prossime 48 ore dovrebbero arrivare indicazioni più precise sulla direzione che prenderà l’operazione. Se il presidente biancoceleste e il suo gruppo daranno segnali di sblocco, la trattativa potrebbe ripartire con chiarezza; altrimenti si prospetta un altro periodo di incertezza, con Rizzetta ancora in attesa e Ballarino nel ruolo di mediatore non definitivo.

In sintesi, il coinvolgimento di Claudio Lotito nella possibile acquisizione della Reggina è al momento il fattore più rilevante per le prossime ore, in una vicenda che resta apertissima e fortemente condizionata dalle scelte del presidente della Lazio.