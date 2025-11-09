Inter Lazio, come stanno i nerazzurri? Chivu alle preso con alcuni rebus: Bonny o Thuram con Lautaro? Le ultimissime sulla sfida

Inter Lazio, i dubbi di Chivu: Bonny o Thuram accanto a Lautaro? Le ultime sui nerazzurri per la sfida di stasera

In casa nerazzurra cresce l’attesa per il big match di stasera contro la Lazio. Cristian Chivu ha ormai definito gran parte della formazione, ma resta un ultimo nodo da sciogliere: l’attacco. La celebre coppia “ThuLa” potrebbe non ricomporsi subito. Marcus Thuram, tornato a disposizione dopo i minuti messi nelle gambe in Champions contro il Kairat, non è ancora certo di partire titolare accanto a Lautaro Martínez. Sono passati quasi quaranta giorni dall’infortunio al bicipite femorale rimediato contro lo Slavia Praga, e la decisione sarà presa solo all’ultimo istante.

Centrocampo già delineato

Se davanti regna l’incertezza, la mediana appare invece ben definita. Hakan Çalhanoğlu tornerà dal primo minuto, liberando Nicolò Barella dal compito di impostare l’azione. Il centrocampista sardo riprenderà il suo posto sul centrodestra, mentre sul lato opposto sarà confermato il giovane croato Petar Sucic, chiamato a sostituire l’infortunato Mkhitaryan. Entrambi avranno licenza di spingere e aggredire in verticale, secondo le indicazioni di Chivu.

Thuram tra prudenza e derby

L’Inter arriva al confronto forte di sei vittorie nelle ultime sette gare, con il morale intatto nonostante lo stop di Napoli. In questo periodo, l’assenza di Thuram è stata colmata dai “giovani leoni” Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Quest’ultimo, autore di tre gol e quattro assist, sembra favorito per partire titolare, visto che Esposito è sceso in campo mercoledì. Tuttavia, la presenza di Thuram rimane un’insidia: lo staff medico invita alla cautela, considerando la natura delicata dell’infortunio. Chivu chiede ai suoi attaccanti grande intensità nel pressing iniziale, e per questo potrebbe preferire inserire Thuram a gara in corso, come arma decisiva nell’ultima mezz’ora.

La scelta sarà ponderata con attenzione: il vero obiettivo è avere il miglior Thuram pronto per il derby del 23 novembre. La mancata convocazione in nazionale, intanto, favorirà il suo recupero graduale.

