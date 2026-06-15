Il Napoli fa sul serio per Gila: presentata una prima offerta alla Lazio

Il Napoli ha deciso di fare sul serio per Mario Gila! Gli azzurri hanno presentato una prima offerta alla Lazio. I dettagli

Il calciomercato estivo si accende con un asse caldissimo tra Roma e la Campania. Il Napoli si è mosso concretamente per rinforzare la propria linea difensiva e ha rotto gli indugi presentando la prima proposta ufficiale per accaparrarsi le prestazioni del centrale spagnolo Mario Gila. Un blitz che testimonia la volontà degli azzurri di anticipare la concorrenza, anche se la trattativa si preannuncia complessa.

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La prima offerta del Napoli per Gila

Come rivelato dall’esperto di mercato sul sito Alfredopedulla.com, il club partenopeo ha messo sul piatto una base di 15 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che, tuttavia, per la Lazio non è affatto sufficiente. Il presidente Claudio Lotito valuta il proprio gioiello esattamente il doppio: per dare il via libera alla cessione di Gila, la proposta complessiva dovrà raggiungere i 30 milioni di euro, bonus compresi. Difficilmente il patron Aurelio De Laurentiis arriverà a toccare una simile cifra fissa, ma è pronto a migliorare sensibilmente la base di partenza, forte soprattutto del sì già incassato dal calciatore spagnolo, attratto dal nuovo progetto tecnico azzurro.

Le contropartite tecniche nell’affare Gila

Per colmare la distanza economica, i due club stanno studiando l’inserimento di una contropartita tecnica da trasferire nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se il profilo di Rafa Marin è destinato a sfumare poiché i campani intendono trattenerlo in rosa, piace molto l’opzione Sam Beukema del Bologna (su cui andranno verificate le reali intenzioni), ma la vera sorpresa porta a un attaccante.

L’idea Lorenzo Lucca nell’operazione Gila

Il nome nuovo che potrebbe sbloccare l’impasse è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti, rientrato all’ombra del Vesuvio dopo l’esperienza in Premier League al Nottingham Forest, è finito anche nel mirino del Genoa, ma le sue caratteristiche fisiche intrigano non poco la dirigenza biancoceleste. L’inserimento del pivot azzurro nell’affare Gila potrebbe rappresentare la chiave di volta nei prossimi giorni, permettendo alla squadra capitolina di sistemare la difesa e, contemporaneamente, trovare una valida alternativa nel reparto avanzato.