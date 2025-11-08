Inter Lazio, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della trasferta di Milano. Le ultimissime sul club biancoceleste

Inter Lazio: le ultime novità sulla formazione biancoceleste. Sarri nel corso delle prossime ore scioglierà i dubbi sulla squadra.

In vista della sfida Inter Lazio, Maurizio Sarri deve fare i conti con un’emergenza difensiva che rischia di condizionare le sue scelte. Dopo la gara contro il Cagliari, infatti, il centrale della Lazio ha accusato un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni, ma le sue condizioni restano da valutare fino all’ultimo. Solo a ridosso del fischio d’inizio di Inter Lazio si capirà se potrà scendere in campo o se verrà risparmiato per evitare rischi.

La linea della prudenza potrebbe prevalere, con il giovane Provstgaard pronto a partire titolare accanto a Gila al centro della difesa. A completare il reparto arretrato davanti a Provedel dovrebbero esserci Marusic a sinistra e Lazzari a destra, quest’ultimo ancora favorito su Pellegrini. La retroguardia biancoceleste sarà quindi chiamata a una prova di solidità contro uno degli attacchi più prolifici del campionato, con l’obiettivo di limitare le iniziative di Lautaro e Thuram.

A centrocampo non sono previste sorprese: Guendouzi, Cataldi e Basic restano i principali indiziati per partire dal primo minuto. Vecino, invece, dovrebbe ancora una volta accomodarsi in panchina, pronto a entrare nella ripresa come accaduto nelle ultime sette partite. La sua esperienza potrà rivelarsi preziosa nel secondo tempo, soprattutto se la gara dovesse restare in equilibrio.

Per quanto riguarda l’attacco, Sarri sembra orientato a confermare il tridente con Isaksen e Zaccagni sulle corsie esterne e Dia al centro. Noslin e Pedro rappresentano le principali alternative, pronti a subentrare per dare freschezza e imprevedibilità nella ripresa. Il tecnico biancoceleste dovrà comunque fare a meno di diversi giocatori infortunati: Rovella, Cancellieri, Nuno Tavares e Castellanos resteranno ai box, così come i fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.

La sfida Inter Lazio arriva in un momento cruciale della stagione, con i nerazzurri lanciati in vetta alla classifica e i biancocelesti in cerca di continuità. Nonostante le assenze, la Lazio proverà a sfruttare compattezza e organizzazione tattica per imbrigliare la manovra dell’Inter e ripartire in velocità. Sarri confida nella determinazione del gruppo e nella pausa imminente, che potrebbe finalmente alleggerire l’infermeria e restituirgli qualche pedina fondamentale per il prosieguo della stagione.

In sintesi, l’Inter Lazio di questa giornata si preannuncia come una sfida affascinante tra due squadre dal grande valore tecnico, ma con situazioni opposte: da una parte la solidità nerazzurra, dall’altra la resilienza biancoceleste costretta a reinventarsi ancora una volta.