Inter Lazio, che grande risposta dei tifosi biancocelesti: il settore ospiti di San Siro è quasi esaurito! I numeri

Inter Lazio, entusiasmo del popolo biancoceleste: il settore ospiti di San Siro verso il tutto esaurito, le statistiche

Il big match tra Inter e Lazio rappresenta l’atto conclusivo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri, reduce dal convincente successo interno contro il Cagliari, è chiamata a una prova di maturità contro i nerazzurri. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria della scorsa settimana, in quella che sarà l’ultima sfida prima della pausa dedicata alle nazionali.

Ad accompagnare la Lazio a San Siro ci sarà una folta rappresentanza di tifosi biancocelesti. Dopo il divieto di trasferta imposto nella gara contro il Pisa, i sostenitori hanno risposto con entusiasmo, tornando a seguire la squadra in gran numero lontano dall’Olimpico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dei 4361 posti disponibili nel settore ospiti, circa 3200 sono già stati acquistati, ai quali si aggiungono i biglietti comprati dai laziali residenti in Lombardia in altri settori dello stadio.

Il dato complessivo potrebbe crescere ulteriormente nelle ore precedenti al match. Restano infatti circa 1200 posti riservati ai tifosi biancocelesti ancora disponibili, il che lascia prevedere un sostegno massiccio e caloroso per la squadra di Sarri in una sfida che si preannuncia intensa e decisiva per il prosieguo della stagione.

