Mercato Lazio, Cancellieri verso la partenza! Diversi estimatori sullo sfondo

Mercato Lazio, in uscita Matteo Cancellieri. Sono diverse le avances approdate per il classe 2002: cosa filtra

La sessione estiva entra sempre più nel vivo e la dirigenza capitolina intende assolutamente monetizzare attraverso le cessioni secondarie per accumulare un prezioso tesoretto da spendere successivamente sul campo. Tra i principali nomi in uscita c’è sicuramente Matteo Cancellieri, talentuoso esterno d’attacco il cui contratto scadrà a giugno 2027. Il calciatore è considerato totalmente fuori dal nuovo progetto tecnico guidato da Gennaro Gattuso e per lui non si parla di rinnovo: l’obiettivo prioritario è trovare una sistemazione definitiva in questa calda estate, evitando il rischio di un deprezzamento del cartellino!

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I club di Serie A su Matteo Cancellieri

Nel nostro campionato non mancano affatto gli estimatori per il classe 2002. Il suo profilo piace moltissimo a Torino, Fiorentina e Parma, tre prestigiose società che potrebbero valutare un investimento economico importante qualora si creassero le giuste condizioni strategiche nei prossimi giorni. Il talento laziale conserva caratteristiche ideali per squadre alla ricerca di grande qualità tecnica, cambio di passo fulmineo e soluzioni offensive efficaci sulle corsie esterne per scardinare le linee difensive avversarie.

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Il pressing dell’Olympiakos per Matteo Cancellieri

Oltre alle piste nazionali, su di lui si è rifatto avanti con decisione l’Olympiakos, prestigioso club greco che già nella scorsa estate aveva mostrato un concreto interesse per l’esterno di proprietà della Lazio. La via estera può diventare molto presto un’opzione caldissima per il suo futuro, soprattutto se da Atene dovesse arrivare una proposta economica ufficiale ritenuta decisamente più convincente rispetto alle manifestazioni d’interesse ricevute finora in Italia, permettendo così a la dirigenza di sbloccare definitivamente le operazioni in entrata!