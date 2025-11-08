 Probabili formazioni Inter Lazio, Chivu ha due dubbi in casa nerazzurra: tornerà la ThuLa? Tutti gli aggiornamenti
Probabili formazioni Inter Lazio: Chivu alle prese con due nodi da sciogliere. Rivedremo la ThuLa? Tutte le ultime novità

L’attesa per il big match di domani sera tra Inter e Lazio è ormai alle stelle. Cristian Chivu sta definendo gli ultimi dettagli, ma secondo Sky Sport la formazione nerazzurra è già pronta per nove undicesimi.

A centrocampo, l’assenza di Henrikh Mkhitaryan spalanca le porte al giovane croato Petar Sucic, destinato ad affiancare Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In difesa, Francesco Acerbi è in netto vantaggio su Stefan de Vrij e Yann Bisseck per riprendersi il posto da centrale dopo tre panchine consecutive. Sulle corsie laterali non ci sono sorprese: confermati Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Il vero rebus riguarda l’attacco. Tornerà la “ThuLa”? Marcus Thuram, rientrato con uno spezzone in Champions League, è favorito su Ange-Yoan Bonny per affiancare Lautaro Martínez. Chivu sa che il francese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma l’idea di riproporre la coppia titolare dall’inizio resta concreta, nonostante le prove miste in allenamento.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.

