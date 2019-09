Inter-Lazio, la Nord ricorda Diabolik – Foto

L’omaggio della curva interista per Diabolik

Inter e Lazio si sfidano sul campo di San Siro, i neroazzurri di Conte per continuare a vincere, la squadra di Inzgahi per dare continuità alla vittoria contro il Parma di domenica. Al fischio d’inizio del match c’è spazio anche per il ricordo, quello della Curva dell’Inter nei confronti di Diabolik.

Da sempre ormai le curva interista e laziale sono gemellate e già alla prima di campionato i supporters neroazzurri avevano dedicato una coreografia all’ex ultras ucciso. Anche questa sera hanno voluto esibire uno striscione con scritto “Diablo vive” accompagnato da alcuni cori e dagli applausi del settore ospiti della Lazio.