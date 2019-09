LIVE / Inter Lazio 1-0: doppia occasione per Correa

Allo Stadio San Siro, la quinta giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca in diretta live

Inter-Lazio – Segui dalle ore 21 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Sintesi Inter-Lazio – MOVIOLA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match!

1′ Un brutto errore di Bastos dà spazio all’incursione di Politano. Bravo l’angolano a recuperare.

4′ Jony tenta il traversone, Godin devia in calcio d’angolo.

8′ Anche l’Inter si rende pericolosa. Lukaku, dalla fascia, cerca di mettere la palla in mezzo. Ottima la chiusura di Bastos.

10′ Luis Alberto si propone in avanti sfruttando un rimpallo, ma c’è l’intervento di Vecino in ‘estirada’. L’ultimo a toccare il pallone è lo spagnolo, sarà rimessa dal fondo.

14′ Strakosha ribatte, ma la palla colpisce il braccio di Lukaku. L’arbitro ferma il gioco e concede il calcio di punizione in favore della Lazio.

15′ Duello in area di rigore tra Caicedo ed Handanovic. Per il direttore di gara l’intervento del portiere non merita il tiro dal dischetto.

22′ L’inter va in vantaggio con D’Ambrosio. Biraghi crossa in area di rigore, e Jony non chiude sul giocatore nerazzurro.

23′ Puntuale la risposta della Lazio, con Correa che, di prima intenzione, calcia in porta dal limite dell’area. Splendida la parata di Handanovic.

25′ Lukaku tenta di trovare il raddoppio, con una conclusione potente e precisa, che va di poco al lato del palo.

30′ Duro intervento di Luis Alberto su Godin. Sarà calcio di punizione in favore dell’Inter. Lo spagnolo, poi, riceve l’ammonizione.

33′ Grandissima palla gol per la Lazio. Milinkovic serve in verticale Caicedo, che serve in maniera ottima Correa. L’argentino tenta lo ‘scavetto’, ma non inquadra la porta.

34′ Altra grande occasione per la Lazio, con Parolo che serve in maniera precisa Correa in area di rigore. Sul tiro dell’ex Siviglia, però, c’è di nuovo l’intervento di Handanovic.

Migliore in campo: ???

VOTI PAGELLE

Inter-Lazio, il tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Cataldi, Berisha, Leiva, Lukaku, Lulic, Immobile, Adekanye. All.: Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. A disp.: Padelli, Candreva, Sensi, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini, Asamoah, Dimarco, Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Conte

Marcatori: 22′ D’Ambrosio (I);

Ammoniti: 30′ Luis Alberto;

Espulsi: