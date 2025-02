Inter, definita la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Lazio di Coppa Italia

Condividi via email

Inter, alla vigilia della partita contro la Lazio Inzaghi ha definito la ripresa degli allenamenti in preparazione del match contro le aquile

Archiviata la vittoria di ieri con il Genoa, per l’Inter è già tempo di proiettarsi alla sfida interna di Coppa Italia contro la Lazio valida per il pass alle semifinali della competizione. Inzaghi ha concesso alla sua squadra un giorno di riposo, e la squadra si troverà domani a preparare il match contro i biancocelesti. Il tecnico deve valutare le condizioni fisiche di Correa e Thuram, i quali secondo quanto viene riportato da Internews hanno svolto comunque entrambi un lavoro a carattere personalizzato.

Capitolo Frattesi: ieri non era al 100%, percepiva fastidio e questo non gli ha permesso di scendere in campo nel secondo tempo. Anche lui verrà probabilmente valutato tra ventiquattr’ore