Inzaghi: «Mi riconosco in questo gioco, come alla Lazio che...»

Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara tra Inter e Sampdoria, le sue parole sulla stagione appena conclusa

Mastica amaro Simone Inzaghi che, all’ultima di campionato, perde lo Scudetto per mano del Milan. Nel post partita contro la Sampdoria, il tecnico ha analizzato così la stagione dell’Inter. Ecco le sue parole a DAZN:

«Abbiamo sempre creato tantissimo, mi riconosco in questo gioco come mi riconoscevo alla Lazio. Le mie squadre hanno sempre fatto un bellissimo gioco e tanti gol. Sono soddisfatto, ora analizzeremo per migliorarci perché il calcio evolve sempre».