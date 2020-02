Inter, Handanovic verso il forfait nel derby. Contro la Lazio…

Handanovic partirà dalla panchina. Il portiere dell’Inter, con molta probabilità, non sarà titolare nel derby di Milano

Handanovic verso la panchina. Questa sera, l’Inter di Conte sarà impegnata nel derby di Milano, gara fondamentale soprattutto alla luce del passo falso commesso dalla Juventus.

Il portiere nerazzurro ha spinto sia lo staff medico che l’allenatore per scendere in campo, ma – con tutta probabilità – partirà dalla panchina, in quanto alle prese con una frattuta al quinto dito della mano sinistra. Avrebbe voluto indossare un tutore, ma i dottori non appoggiano al momento la sua idea.

Stasera il Milan, poi la Lazio, le sue condizioni saranno da valutare, in 7 giorni tutto può cambiare.