Infortunio Vecino, recupero ancora lontano. Col Verona decima gara di fila saltata: quando tornerà

Infortunio Vecino, ancora lontano il recupero del centrocampista biancoceleste. Sarà la decima gara saltata di fila: quando tornerà

Come spiegato da Il Messaggero, in casa Lazio si è rivisto ieri a Formello Matias Vecino, che sarà comunque nuovamente out oggi contro il Verona. Inutile, secondo quanto spiega il quotidiano, pensare a un suo recupero lampo.

Oggi la decima gara saltata di fila e dovrà rimanere fuori ancora per diverso tempo. Il suo rientro in gruppo è previsto per la metà di febbraio, se non addirittura oltre.