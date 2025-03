Infortunio Rovella, le ultime sulle condizioni dell'ex Monza

Infortunio Rovella, a pochi giorni dalla gara con il Bologna l’ex Monza tiene in apprensione Baroni: le ultime sulle sue condizioni fisiche

Dopo la delusione forte per il pari interno con l’Udinese, per la Lazio il prossimo scoglio prima della sosta si chiama Bologna e sarà una trasferta da non fallire, per non perdere terreno dalla zona Champions.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nella trasferta in Emilia Baroni potrà contare sul recupero di Rovella, il quale ha scongiurato il peggio e quindi rientrerà al suo posto visto che contro l’Udinese era stato risparmiato dal tecnico toscano per affaticamento muscolare restando per tutti i 90 minuti di gioco in panchina