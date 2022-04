Infortunio Rebic, out con la Lazio? La risposta di Pioli

Infortunio Rebic, Pioli in conferenza ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di Ante Rebic: Lazio a rischio

Come rivelato da Stefano Pioli nella conferenza post Inter-Milan Ante Rebic ha subito un infortunio dell’ultimo minuto che non gli ha permesso di prendere parte al derby,

Queste le parole del tecnico rossonero: «Ante non è entrato perché all’intervallo ha sentito un dolorino al ginocchio e mi ha detto che non era in grado di giocare. Altrimenti sarebbe entrato». Le condizioni del croato dovranno essere valutate verso la Lazio.