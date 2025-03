Infortunio Patric, il bel post dello spagnolo per i tifosi

Infortunio Patric, lo spagnolo alla luce del suo annuncio social relativo alla operazione che ha sostenuto pubblica un bel post per i tifosi e non solo

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A in questo weekend tornerà in auge con la Lazio chiamata a riscattarsi già lunedì sera contro il Torino, se non vuole perdere terreno in zona Champions.

Per il match con i granata e il finale di stagione però non potrà dare il suo contributo Patric fermato per infortunio, e che per questo motivo si è sottoposto ad un operazione. Lo stesso spagnolo vedendo la grande vicinanza della gente sui social sia laziale che non solo pubblica un bel post di ringraziamento