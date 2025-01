Infortunio Nuno Tavares, le condizioni del giocatore! La Lazio fa il punto dopo gli esami di questa mattina: i dettagli

Infortunio Nuno Tavares, come sta il terzino portoghese dopo l’infortunio in Lazio Real Sociedad? Il comunicato della società

Si sono conclusi gli esami strumentali per Nuno Tavares dopo l’infortunio subito in Lazio Real Sociedad in Europa League. Ecco il comunicato con le condizioni del terzino portoghese.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra, riportato nel corso dell’ultima partita con la Real Sociedad. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero».