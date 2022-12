Infortunio Maignan: il portiere sarà rivalutato tra due settimane. In dubbio per la Lazio

Infortunio Maignan: il portiere sarà rivalutato tra due settimane per il problema al polpaccio. In dubbio per la Lazio

Non arrivano buone notizie in casa Milan sulle condizioni di Mike Maignan.

Come riportato da Sky Sport il processo di guarigione del polpaccio dell’estremo difensore rossonero non è ancora ultimato. Un ulteriore aggiornamento delle condizioni del portiere francese verrà fatto tra due settimane. Si allungano, dunque, i tempi per un suo ritorno in campo e a questo è in serio dubbio la sua presenza contro la Lazio nell’ultima gara del girone d’andata.