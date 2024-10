Infortunio Lazzari, corre verso il rientro: c’è quella gara nel mirino. Ecco quando può tornare

Infortunio Lazzari, l’esterno biancoceleste mette il rientro nel mirino: ha una gara precisa come obiettivo per tornare in campo

Tra i giocatori attualmente ai box in casa Lazio c’è solo Manuel Lazzari. L’esterno biancoceleste punta a rientrare però a breve in gruppo, così da tornare a dare una mano in campo alla squadra di mister Baroni.

Nel mirino, stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è la prossima sfida di campionato in programma a Como il prossimo 31 ottobre. Il tutto, ovviamente, se non dovranno essere affrettati i tempi.