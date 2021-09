Infortunio Krunic: le sue condizioni in vista di Milan-Lazio

Dalla Bosnia arriva una vera e propria tegola per il Milan: Rade Krunic si ferma per un risentimento al polpaccio. Infortunio da valutare

Arrivano brutte notizie dalla Bosnia per il Milan. Come riporta Haris Mrkonja, giornalista bosniaco per TV N1 Sarajevo, il centrocampista dei rossoneri Rade Krunic si è fermato nella rifinitura della gara contro il Kazakistan.

CONDIZIONI DA VALUTARE – L’ex Empoli soffre probabilmente per un risentimento al polpaccio. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff del Milan una volta che il centrocampista sarà rientrato in Italia.