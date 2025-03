Infortunio Dele Bashiru, le ultime sul nigeriano per lunedì

Condividi via email

Infortunio Dele Bashiru, a pochi giorni dalla gara interna dei biancocelesti contro il Torino ecco le ultime sulle condizioni del nigeriano

A pochi giorni dalla gara interna di lunedì sera della Lazio contro il Torino, fondamentale per la compagine biancoceleste in ottica Champions, arrivano ottime notizie da Dele Bashiru.

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, filtra grande ottimismo riguardo le condizioni fisiche del nigeriano, il quale sta recuperando dal suo problema alla caviglia. In caso di totale recupero per il match con i granata il calciatore sarà tra gli undici titolari, mentre in caso contrario partirà dalla panchina