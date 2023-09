Infortunio Chiesa, le ultime sull’esterno in vista della Lazio

Infortunio Chiesa: nella giornata di domani l’esterno si sottoporrà ad esami strumentali. Ecco cosa filtra in vista della Lazio

La Lazio, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, è attesa dal big match contro la Juve in trasferta.

In casa bianconera c’è apprensione per le condizioni di Chiesa: l’esterno ha lasciato il ritiro dell’Italia per un problema muscolare. Nella giornata di domani, come riportato dal Corriere dello Sport, verrà sottoposto ad esami per poi sottoporsi a quelli decisivi a metà settimana.