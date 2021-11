Infortunio Chiellini, forfait dell’ultimo minuto: in dubbio per la Lazio?

Infortunio Chiellini: il difensore ha dato forfait nel riscaldamento di Juventus-Fiorentina per un fastidio all’adduttore

Forfait dell’ultimo minuto in casa Juventus prima della sfida alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Durante il riscaldamento Giorgio Chiellini ha infatti accusato un lieve fastidio all’adduttore della gamba destra e non sarà nemmeno in panchina.

Al suo posto Daniele Rugani, che ha svolto il riscaldamento negli ultimi minuti utili prima del fischio d’inizio del match. Allegri ha dovuto rinunciare anche a Bonucci a causa di un affaticamento muscolare.