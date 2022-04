Indice liquidità, Collegio dei Revisori Serie A: «Non può essere l’unico parametro»

Il presidente del Collegio dei Revisori della Seria A Dellocchio ha parlato dell’indice di liquidità

Marco Dellocchio, presidente del Collegio dei Revisori della Serie A, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’indice di liquidità; parametro per l’iscrizione al campionato che interessa da vicino anche alla Lazio.

UNICO PARAMETRO – «I club rischiano di non potersi iscrivere al campionato e questo creerebbe un danno al sistema. Nel calcio ci sono componenti valoriali diversi rispetto alle aziende normali: la passione e la visibilità non sono misurabili attraverso i flussi di cassa. Lo stato di salute di un’azienda non può essere identificato con un solo parametro.

Stabilire oggi un parametro che deve essere applicato un mese e mezzo fa non consente alla società di adattarsi. Da qui al 30 giugno mancano praticamente 5 minuti. E le società di calcio sono delle corazzate che non possono mutare pelle in così poco tempo».