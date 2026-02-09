Hanno Detto
Impallomeni: «La Lazio ha dimostrato di non essere scarsa a Torino. Sarri deve lavorare su questo aspetto»
Stefano Impallomeni ha parlato del risultato dell’Allianz tra Juve e Lazio: focus anche sul momento attuale della formazione biancoceleste. Le sue parole
Pareggio rocambolesco all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio ieri sera nella 24a giornata di Serie A. Di questo ha parlato Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche sul momento attuale vissuto dalla formazione di Sarri:
«Ho sempre detto che la Lazio doveva risolvere i problemi sul campo. A Torino abbiamo visto che non è una squadra così scarsa. Alti e bassi ci sono, ovvio, ma non è inferiore alle prima sei. La squadra biancoceleste è praticamente quella dello scorso anno, deve inventarsi qualcosa Sarri. (…) Questa squadra può fare di più e Sarri ha l’obbligo morale di trovare soluzioni. Ho sentito Sarri, chiede la mano dei tifosi ma anche lui a parole dovrebbe sostenere il gruppo, che vale di più di quanto ha detto in precedenza».
