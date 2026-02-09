Agostinelli: «Complimenti alla Lazio per la prestazione contro la Juve! Bene Maldini e Taylor»

Andrea Agostinelli, ex Lazio, si è espresso sulla prestazione dei biancocelesti contro la Juventus ieri all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore Andrea Agostinelli ha tracciato un bilancio lucido e profondo sull’attuale situazione in casa Lazio! L’analisi si è concentrata sulla prestazione della formazione di Sarri contro la Juventus e tanto altro. Le parole:

ATTEGGIAMENTO – «Vanno fatti grandi complimenti alla Lazio per la prestazione sfoderata ieri contro la Juventus. Per come si combatte palla su palla, Sarri può essere orgoglioso. Ho visto giocatori narrivati come Taylor e Maldini già in crescita. Provstgaard mi è piaciuto molto, non era semplice per lui. Finalmente ho visto un Tavares davvero molto calato nella partita, bella concentrazione nella propria area di rigore. Se questo è Tavares si aprono altri scenari».

SINGOLI – «Maldini ha iniziato a capire cosa deve fare in quel ruolo. Combattere, giocare in funzione degli altri. La sua posizione ideale è quella di seconda punta, ha bisogno di poter svariare. Nel 4-3-3 quella possibilità non ce l’ha, ma da prima punta può essere meno vincolato alla fase di non possesso rispetto ad altri ruoli».

SQUADRA – «Vedo più gruppo che adesso piuttosto che nella Lazio di Milinkovic, Luis Alberto e gli altri. Tanti applausi a questi ragazzi, viste le condizioni e le qualità generali difficilmente è possibile fare più di questo».

