Il Celtic prepara l’assalto per Cancellieri: la valutazione dell’attaccante in uscita dalla Lazio

Il possibile futuro in Scozia di Cancellieri apre a nuovi orizzonti il calciomercato dei biancocelesti! Le ultime sulla trattativa per cedere l’ex Parma

La Lazio continua a lavorare sulle uscite per alleggerire la rosa e ricavare nuove risorse da destinare al mercato in entrata e tra i calciatori che potrebbero lasciare Formello c’è Matteo Cancellieri, considerato fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso e legato al club fino al 2027.

In questa direzione arriva una notizia riportata dal Corriere dello Sport che afferma di un forte interesse da parte di un club scozzese! Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Celtic che potrebbe valutare l’affondo definitivo per il giocatore capitolino.

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Il Celtic può affondare il colpo?

Il club scozzese avrebbe individuato in Cancellieri un possibile rinforzo per il reparto offensivo. La valutazione fissata dalla Lazio si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe riuscire a sostenere per portare avanti l’operazione.

Nel corso delle ultime settimane non sono mancati interessamenti provenienti dalla Serie A. Sul calciatore si sarebbero mosse anche Torino e Fiorentina, ma la pista scozzese potrebbe acquistare forza qualora i biancoverdi decidessero di avvicinarsi concretamente alla richiesta biancoceleste.

Lala cessione può finanziare il mercato

Il piano della dirigenza è chiaro: cedere gli elementi non ritenuti centrali da Gattuso, a partire da quelli in scadenza nel 2027, per creare un tesoretto da reinvestire in quanto la priorità della Lazio resta l’acquisizione di un difensore centrale e di un nuovo centravanti.

L’eventuale partenza di Cancellieri permetterebbe quindi al club di liberare spazio in rosa e ottenere risorse preziose per i prossimi colpi in entrata.