Lotito sceglie Romairone come nuovo direttore sportivo: tutto pronto per l’addio alla Lazio! Le ultime sull’ex dirigente biancoceleste

Ufficiale l’arrivo alla Reggina di Romairone, l’ex Lazio segue Lotito sposando il progetto del club calabrese: tutti gli aggiornamenti

La Reggina della nuova proprietà di Claudio Lotito ha annunciato Giancarlo Romairone come nuovo direttore sportivo del club amaranto. Il dirigente ligure lascia quindi la Lazio, società nella quale lavorava dal luglio 2024 con l’incarico di collaboratore dell’area tecnica della prima squadra.

Una scelta che permette alla nuova dirigenza calabrese di aggiungere al proprio progetto una figura con una lunga esperienza nel calcio professionistico. Romairone sarà chiamato a costruire la rosa e a coordinare le strategie sportive della società in vista della prossima stagione.

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Il comunicato ufficiale della Reggina

L’ANNUNCIO – «A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di Direttore Sportivo del club al sig. Giancarlo Romairone. Nato a Genova il 21 aprile del 1970, il nuovo d.s. amaranto ha cominciato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio in qualità di attaccante, realizzando oltre cento reti tra i professionisti».

Una delle esperienze più significative di Romairone è stata quella vissuta a Vercelli. Dopo la vittoria del campionato di Serie D con la Pro Belvedere, il dirigente ha contribuito alla scalata della Pro Vercelli dalla Lega Pro Seconda Divisione fino alla Serie B, categoria ritrovata dal club piemontese dopo 64 anni.

Successivamente ha lavorato allo Spezia, centrando uno storico accesso ai playoff cadetti, per poi approdare in Serie A con Carpi e Chievo Verona. Nel suo percorso figurano inoltre le esperienze con Bari e Triestina.

Si chiude l’esperienza alla Lazio per Romairone

Nel luglio 2024 Romairone era stato scelto dalla Lazio per collaborare con l’area tecnica della prima squadra: ora il passaggio in Serie C, altro club riconducibile al presidente biancoceleste, gli consentirà di tornare a ricoprire un ruolo centrale nella costruzione sportiva di una società.

Il dirigente dovrà adesso lavorare sulla definizione dell’organico e sulle prossime operazioni di mercato. La Reggina gli ha rivolto il proprio benvenuto e gli auguri per l’inizio della nuova avventura amaranto.