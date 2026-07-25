La pista Dominguez si raffredda in casa Lazio ma uno spiraglio rimane aperto: il punto sulla trattativa dei capitolini

Dominguez rimane un obiettivo di mercato della Lazio ma la Dinamo Zagabria non fa sconti: il punto sulla trattativa di mercato dei capitolini

La trattativa tra la Lazio e la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez ha subito una brusca fase di rallentamento nonostante il difensore resti uno dei profili valutati dal club biancoceleste per rinforzare il reparto a disposizione di Gennaro Gattuso, ma la distanza economica con la società croata non ha consentito finora di compiere passi decisivi.

La dirigenza laziale ha così iniziato a guardarsi intorno, concentrando parte delle proprie attenzioni su Markmann, centrale classe 2007 del Nordsjaelland. La pista relativa a Dominguez, però, non sarebbe definitivamente chiusa: la Dinamo avrebbe infatti cominciato a prendere in considerazione una possibile partenza del giocatore.

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Respinta anche un’offerta del PSV

Sul giovane difensore si è mosso concretamente anche il PSV Eindhoven. Il club olandese avrebbe presentato una proposta da 8 milioni di euro per acquistare il cartellino a titolo definitivo, ma il primo assalto sarebbe stato respinto dalla Dinamo Zagabria.

La richiesta si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata al momento troppo alta dalla società capitolina. Non è però escluso che il prezzo possa diminuire nel corso del mercato, soprattutto qualora una delle pretendenti decidesse di avvicinarsi sensibilmente alle condizioni fissate dal club.

Markmann ora guadagna terreno

Il raffreddamento della pista ha favorito l’avanzata di Markmann, profilo più giovane sul quale la Lazio starebbe lavorando con maggiore convinzione. Il classe 2007 rappresenterebbe un investimento orientato al presente e soprattutto al futuro, in linea con la volontà di ringiovanire la difesa.

Dominguez resta comunque un obiettivo gradito per caratteristiche e margini di crescita. La situazione potrebbe riaprirsi se la Dinamo abbassasse le proprie pretese, ma al momento la Lazio valuta con attenzione tutte le alternative prima di scegliere il centrale da consegnare a Gattuso.