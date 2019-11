Immobile, solo in tre hanno fatto meglio negli ultimi tre anni in Europa

Immobile, i numeri dell’attaccante nei cinque maggiori campionati d’Europa negli ultimi tre anni

Sta battendo ogni record Ciro Immobile in questa stagione che è solo all’inizio. Prima ha raggiunto una leggenda come Giorgio Chinaglia, poi ha realizzato la sua centesima rete in biancoceleste in tre anni. Primo nella classifica marcatori in Serie A con 13 reti dopo 11 gare.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport solo tre giocatori hanno fatto meglio del numero 17 negli ultimi tre anni nei 5 maggiori campionati d’Europa. Meglio quindi Kane: 110 gol con il Tottenham, Aguero 108 con il City e Messi: 102 con il Barcellona.