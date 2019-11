Immobile, secondo miglior bomber d’Europa

Immobile, l’attaccante di Torre Annunziata non ha rivali in Italia ed è il secondo miglior bomber in Europa

Momento d’oro per Ciro Immobile che è partito con il piede giusto in questa stagione. Già 13 reti in 11 partite, secondo posto nella classifica per la Scarpa d’Oro e una leggenda come Giorgio Chinaglia raggiunta a suon di gol.

Ciro figura anche al secondo posto nella speciale classifica dei bomber europei: prima di lui c’è solo Lewandoski. Il numero 17 si lascia dietro attaccanti come Vardy a Lukaku, fino a Ben Yedder, Abraham ed Aguero.