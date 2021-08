Immobile, un anno fa vinceva la scarpa d’oro: il suo ricordo social – FOTO

Immobile sul proprio profilo Instagram ha voltuto ricordare l’ambito premio ricevuto durante la passata stagione

Certi ricordi non svaniscono mai. Dopo che la Lazio questa mattina ha pubblicato un video per celebrare il suo attaccante per il conseguimento della scarpa d’oro ad esattamente un’ anno di distanza dalla premiazione, anche lo stesso Ciro Immobile ha voluto ricordare l’evento pubblicando tra le storie del proprio profilo Instragram una foto ricordo dell’evento. La speranza di tutti i tifosi laziali e che possa ripetere quella annata a suon di gol.