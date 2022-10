Immobile, la grande voglia di riscatto del bomber

Immobile, oggi contro lo Sturm Graz, avrà in mente solo e soltanto un aspetto: riscattare la figuraccia contro il Midtjylland

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Ciro, da capitano, non può certo mancare questa sera, nonostante una condizione non al top. Quel 5-1 in terra danese ancora brucia e oggi serve rilanciarsi in Europa, migliorando un rendimento esterno da brividi.