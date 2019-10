Immobile cuore d’oro: sponsor per l’Ospedale Bambino Gesù

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù compie 150 anni: anche Immobile tra gli ospiti della serata di beneficenza

Quando si tratta di beneficenza Ciro Immobile non si tira mai indietro. L’attaccante della Lazio è tra gli ospiti della serata di solidarietà organizzata per il 150° anniversario dalla fondazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’evento si terrà il 20 novembre 2019 nella splendida Aula Paolo VI di Città del Vaticano e, come spiegato sulle Instagram Stories del bomber, sarà possibile partecipare acquistando il biglietto su Vivaticket.it.