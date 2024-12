Immobile: «L’addio di Sarri? E’ stato traumatico e tosto, da capitano mi sono preso responsabilità che non pensavo di avere»

Immobile, l’ex centravanti biancoceleste ripercorre la sua esperienza alla Lazio soffermandosi in particolar modo su Sarri

In occasione di uno speciale di Sky Sport intitolato l’aquila di Istanbul, Immobile ha ripercorso la sua esperienza alla Lazio soffermandosi in modo particolare a Sarri e al suo addio al club biancoceleste. Le sue parole

ADDIO DI SARRI – Dopo l’addio di Sarri ho vissuto un periodo davvero molto tosto. Da capitano mi sono accollato delle responsabilità che nemmeno pensavo di avere: non ero pronto e sono finito in un vortice più grande di me. Ho sofferto tanto quella cosa. Se non sei lucido di testa, le gambe non girano e ti fai male, esattamente come mi è successo. Tutte queste cose mi hanno portato a decidere di lasciare. Mi è stata molto di aiuto e mi ha spinto anche mia moglie Jessica: aveva visto un Ciro cambiato, io avevo capito di essere alla fine di un ciclo