Immobile Lazio, futuro di Ciro in Turchia? Il Besiktas ha PRESENTATO L’OFFERTA ma Lotito per cederlo chiede QUESTA cifra

Immobile Lazio, il futuro di Ciro è diventato un rebus con il club turco che ha presentato un offerta, ma Lotito è stato chiaro con i turchi

Il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione, non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni e un nome finito nel mirino delle uscite è quello di Immobile. Secondo quanto riporta di Marzio l’attaccante di Torre Annunziata, è nel mirino del Besiktas, e che lo stesso calciatore vuole lasciare la capitale.

Il cronista spiega che il club turco non vuole pagare l intero cartellino del giocatore ma ha offerto tre anni di contratto a 12 milioni totali, contro gli 8 che ha con due anni alla Lazio. Lotito per liberarlo chiede un indennizzo di 5 milioni