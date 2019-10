Lazio, Immobile: «Primo tempo inaccettabile, un pareggio che vale come una vittoria!»

Al termine di Lazio-Atalanta, Ciro Immobile ha analizzato il pareggio rimediato dai biancocelesti all’Olimpico ai microfoni di Sky

Al termine di Lazio-Atalanta, Ciro Immobile ha analizzato il pareggio ai microfoni di Sky: «Come una vittoria? Ci prendiamo il secondo tempo, la reazione. Primo tempo inaccettabile, da parte di tutti. Non so come, ma dobbiamo riuscire a giocare sempre come il secondo tempo. Vale come una vittoria per quanto riguarda il morale. Pausa? Poche parole, sapevamo, non c’era da abbassare la testa e guardare dentro di noi che stavamo facendo pena. Siamo entrati in campo forti e motivati, è stato bravo il mister a tenerci tranquilli negli spogliatoi. Carattere? Se non c’è, puoi stare ad allenarti anche dieci ora. Dobbiamo mettere la tigna, la cattiveria del secondo tempo. Rigore? Non ce la faccio più a tirare rigori al novantesimo, s’è visto anche dall’esultanza tutto il nervoso che avevo».