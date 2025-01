Immobile Lazio: «Addio? Non voglio dare la colpa a nessuno, è stata una cosa personale»

Immobile Lazio, le parole dell’ex bomber biancoceleste sul suo addio ai biancocelesti in estate: «Non è stata colpa di nessuno»

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Radio Laziale in occasione dell’anniversario dei 125 anni della Lazio: di seguito le sue parole sull’addio in estate.

ADDIO ALLA LAZIO – «Non ho mai dato la colpa a nessuno del mio andare via. Era una questione personale: quando sei stato in un posto tanti anni e ti hanno amato così tanto probabilmente fanno fatica ad accompagnarti alla porta. Si deve avere l’intelligenza, quando ami così tanto una cosa, di capire quando è meglio farsi da parte. Ho dato tutto, è stata bellissima avventura. Prima che accada qualcosa di brutto che rovini il percorso bisogna dire “è stato bello, ci rivediamo più avanti”. Anche per stimoli personali, la Lazio aveva bisogno di altro e io volevo risentirmi come nell’ultimo anno e mezzo alla Lazio».

L’INTERVISTA COMPLETA DI IMMOBILE A RADIO LAZIALE