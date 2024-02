Immobile da sballo: il Ciro formato Europeo ha un record da urlo

Immobile da sballo in campo europeo: il record del capitano biancoceleste dopo la rete messa a segno contro il Bayern

Ciro Immobile è tornato nel momento più importante e lo si è visto anche nel successo della Lazio sul Bayern Monaco, quando il bomber si è portato sul dischetto per battere il rigore poi risultato decisivo.

Quello è stato il suo gol numero 206 in biancoceleste, terzo nelle ultime tre gare come non accadeva da ormai un paio di anni. E poi la media-gol in Champions: numeri da capogiro per il capitano, che ha messo a segno 9 reti in 12 gare, una ogni 95 minuti giocati.