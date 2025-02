Immobile, nostalgia della Serie A: «Guardo la Formula 1 più che il campionato italiano»

Le parole di Ciro Immobile, ex capitano della Lazio: «Quest’anno la lotta Scudetto è molto emozionante, ma…»

Ciro Immobile, ex capitano e migliore marcatore della storia della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

LOTTA SCUDETTO – «Devo dire che è una bella sfida a 3. Con l’Inter e il Napoli che hanno perso punti, l’Atalanta si è inserita. E’ un campionato aperto. Vedendo il calendario delle ultime 10 sarà tosta e l’Inter ha anche tre competizioni».

LA SERIE A DALLA TURCHIA – «Guardo più la Formula 1 che la Serie A. Sempre in pole position. Io ho un gruppo con tanti amici, mio fratello e mio cognato. Si parla di Formula 1 tutti i giorni. A me piace in generale tutta la Formula 1. Quindi sono appassionato. Mi piacciono anche le vittorie inaspettate come quelle di Gasly che mi è venuto a trovare a Formello quando ero alla Lazio. Sto seguendo sotto l’aspetto tecnico le monoposti, bella la presentazione di Londra. Pensavo ci fosse anche Marc Genè, gli dovevo chiedere un po’ di cose».

TURCHIA – «Sto vivendo una bella esperienza in Turchia, sono felice. Il campionato è duro: stiamo cercando di dire la nostra».