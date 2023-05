Immobile e Sarri caricano la Lazio: «Festa solo alla fine». L’obiettivo è… Prima dell’allenamento della squadra il tecnico e il capitano hanno preso parola

Prima dell’allenamento odierno a Formello il Comandante Maurizio Sarri e il capitano Ciro Immobile hanno parlato alla squadra: «Ma la festa la facciamo soltanto alla fine!» il chiaro messaggio lanciato ai ragazzi nel giorno in cui scatta la preparazione alla sfida con la Cremonese, la Lazio ha intenzione di chiudere seconda in classifica, la stagione non è ancora finita e non bisogna mollare.