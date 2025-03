Immobile: «La Lazio mi ha dato tutto. E' stato amore folle»

Condividi via email

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato di quello che è stato il suo passato in biancoceleste

Intervenuto nel corso della puntata ‘Storie di Serie A’, rubrica di Radio Serie A, l’ex attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato di moltissimi aspetti, che verranno però rivelati soltanto nella puntata integrale che verrà mandata in onda a partire dal 27 marzo. Ecco di seguito un’anticipazione di quanto dichiarato da Immobile.

IL COMMENTO – La Lazio mi ha dato tutto e io ho dato tutto alla Lazio. È stato un amore folle. All’inizio non ero visto benissimo perché dopo il campionato con il Torino mi ero un po’ perso ma lo scetticismo è stato subito spazzato via dopo i primi sei mesi grazie alla grinta e alla voglia che mettevo in campo.