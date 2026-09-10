Immobile dopo la nomina: «Devo restituire al calcio ciò che mi ha dato»

Ciro Immobile si è espresso dopo la nomina come nuovo capo delegazione dell’Italia Under 16. Le sue dichiarazioni

Nuova ed emozionante pagina professionale per Ciro Immobile. L’ex icona della Lazio e centravanti dell’Italia ha ufficialmente inaugurato la sua carriera dirigenziale assumendo il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 azzurra. Una scelta accolta con grande entusiasmo dal diretto interessato.

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L’emozione di Ciro Immobile per il nuovo incarico

Intervistato dai canali ufficiali della FIGC, Immobile ha condiviso le prime sensazioni legate a questa responsabilità. L’ex bomber azzurro, forte delle sue 17 reti in 57 apparizioni con la Nazionale maggiore, vede in questo ruolo un’occasione preziosa di crescita per sé e per i giovani atleti.

Le dichiarazioni ufficiali di Ciro Immobile

Le parole del nuovo dirigente rispecchiano la volontà di mettere a disposizione dei più giovani un bagaglio di esperienza unico nel suo genere: «È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo».

Il ringraziamento di Ciro Immobile a Malagò

Nel proseguire il suo discorso, l’ex attaccante ha espresso sincera gratitudine al presidente del CONI Giovanni Malagò per la fiducia riposta nei suoi confronti: «Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima».