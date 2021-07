Ilicic Lazio, l’idea resta in piedi. Ma occhio alla concorrenza del Milan

Ilicic Lazio, lo sloveno potrebbe essere il rinforzo per l’attacco. La concorrenza del Milan però è agguerrita

La Lazio è pronta a vestirsi con l’abito migliore in vista della stagione che partirà tra qualche giorno con il raduno a Formello e poi il ritiro ad Auronzo. Tare è al lavoro per consegnare a Sarri una squadra all’altezza delle aspettative, che permetta al tecnico toscano di lavorare con idee più chiare già in Veneto.

Uno dei colpi più attesi riguardo l’attacco, che passerà da 2 a 3 interpreti. Secondo Il Tempo, la candidatura di Josip Ilicic è più di un’idea. La qualità non si discute, e Sarri sarebbe felice di allenare il fantasista dell’Atalanta. Proprio il club bergamasco è disposto a cederlo a un anno dalla scadenza del contratto a cifre contenute, il rapporto con Gasperini è tutt’altro che idilliaco. Ma occhio alla concorrenza del Milan.