Il fedelissimo di Sarri: ecco chi è il giocatore più utilizzato in Serie A

Tra gli stakanovisti chiamati in causa dal tecnico toscano, un giocatore in particolare è risultato il più impiegato in campionato

Dato curioso per quanto riguarda la Lazio di Maurizio Sarri, ormai diventato celebre per le scelte tecniche quasi sempre ripetute nell’undici titolare.

Tralasciando Provedel con quasi 2332 minuti giocati, non è Felipe Anderson il giocatore più utilizzato dal tecnico toscano per quanto riguarda la Serie A. Il brasiliano deve lasciare il primato ad Adam Marusic con ben 2190 minuti in campo da quando il tecnico siede sulla panchina biancoceleste,