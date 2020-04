IFAB, ecco le due nuove regole su VAR e falli di mano

L’IFAB ha comunicato le nuove linee guida per la prossima stagione: ecco il protocollo da seguire per VAR e falli di mano

L’IFAB, organo che decide le regole del gioco del calcio, ha preannunciato due novità a partire dalla prossima stagione agonistica (o dalla ripresa delle attività dopo la pausa per l’allerta Coronavirus).

Come si legge nel comunicato, gli arbitri verranno richiamati più spesso al VAR, invitati ad usare di più la tecnologia. Importante novità anche per i falli di mano: il limite del braccio sarà nel punto inferiore all’ascella e nel caso in cui un attaccante tocchi il pallone con la mano, sarà punito solo se tale tocco porterà al gol a ad un assist.