Ifab, 5 sostituzioni a partita per tutto il 2021: la decisione ufficiale

Per tutto il 2021 ci saranno 5 sostituzioni a partita: a prorogare la misura è stata l’Ifab, che lo ha comunicato in data odierna

5 sostituzioni a partita fino al 31 dicembre 2021. La misura, presa dopo la ripartenza dei campionati dopo lo stop per Covid, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 per le competizioni di alto livello nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali.

A deciderlo è stata l’IFAB, l’organismo che gestisce le regole del calcio a livello mondiale. Le 5 sostituzioni non ci saranno dunque solamente in questa stagione, ma anche in metà della prossima.