Coronavirus, Iachini: «Con me il virus è stato clemente»

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha raccontato come ha vissuto la sua positività al Coronavirus

Poche settimane fa è stato reso noto che Giuseppe Iachini fosse risultato positivo al Coronavirus, fortunatamente è poi guarito senza problemi.

A distanza di tempo, l’allenatore della Fiorentina ha raccontato per la prima volta al Corriere di Brescia l’esperienza spiacevole passata: «Il virus con me è stato abbastanza clemente, non ho avuto sintomi o conseguenze: mi reputo molto fortunato perché non fa sconti a nessuno».